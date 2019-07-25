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عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

منشور 25 تمّوز / يوليو 2019 - 06:45
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتشكيل لجنة للبدء بتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

جاء ذلك عقب اجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

وقال عباس في كلمة نُشرت على حساب الرئيس الفسطيني في موقع فيسبوك، “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل”.

وأضاف “أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع “صفقة القرن”، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات”.

وتوجه عباس إلى “الإخوة في غزة”، في إشارة إلى حركة حماس، قائلا: “لا بد من تنفيذ الاتفاق” (اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس)، مشيرا إلى أن يده لازالت ممدودة للمصالحة.
 

كلمات دالة:فلسطيناسرائيل

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