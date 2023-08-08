عباس يغادر رام الله على متن مروحية اردنية للقاء الملك عبدالله

قالت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس غادر مقر الرئاسة الفلسطينية على متن مروحية اردنية للقاء الملك عبدالله الثاني في عمان

وقالت مصادر اردنية ان الملك عبدالله الثاني استقبل الرئيس عباس فور وصوله الى عمان ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، واشارت الى انه تم بحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وأعقب ذلك اجتماع موسع، انضم اليه وفدا البلدين.

واضافت المصادر ان الرئيس ابو مازن اطلع الملك عبدالله على آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي، والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، و"بحث مع جلالته سبل الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية"

وأكد الملك عبدالله الثاني، الحرص على إدامة التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مشددا على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها، وعلى دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.