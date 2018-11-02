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عباس يلتقي السيسي بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب

عباس يلتقي السيسي بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب
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