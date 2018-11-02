عباس يلتقي السيسي بشرم الشيخ على هامش منتدى الشباب

عباس والسيسي يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة السفير دياب اللوح، أن رئيس السلطة محمود عباس سيشارك في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ، وذلك تلبية لدعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار اللوح في تصريح له الخميس، أن عباس الذي يصل الجمعة إلى شرم الشيخ، سيجري لقاء مع السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا دوام وعمق التعاون بين الجانبين في التطورات السياسية والميدانية كافة.

وتأتي الزيارة في وقت تبذل فيه مصر جهودا مكثفة في كل من ملفي التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، والمصالحة الفلسطينية.

وتتابع المخابرات المصرية هذه الملفات، ويقوم وفدها الأمني بزيارات مكثفة لقطاع غزة، حيث يبحث مع الفصائل الفلسطينية سبل تثبيت التهدئة مع الاحتلال مقابل تخفيف الحصار.