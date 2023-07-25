عباس يلتقي هنية في انقرة واردوغان يستضيفهما باجتماع مشترك

يلتقي وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور انقره وقد عقد لقاءا ومؤتمرا صحفيا مع الرئيس رجب طيب اردوغان

وقالت مصادر في حركة حماس ان الوفد الذي وصل الى العاصمة التركية ضم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، ومسؤول ملف العلاقات الدولية موسى ابو مرزوق وتوقعت تقارير ان يعقد اردوغان اجتماعا مشتركة يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد حماس

ويسبق اللقاء بين عباس وهنية لقاء الامناء العامين للفصائل الذي تستضيفة القاهرة نهاية الشهر الجاري فيما عقدت حركة حماس لقاءات لقادة الفصائل في العاصمة اللبنانية قبل يومين اي قبيل اللقاء في القاهرة ولقاء هنية بعباس

واستغربت مصادر تحدثت للبوابة عن سعي حماس للقاء الرئيس الفلسطيني على الرغم من رفضها المبدئي لعقد اجتماع الامناء العامين في القاهرة الا ان اثنتها الضغوط المصرية واشارت الى انها تعمل على امتصاص الغضب المصري بشكل اولي قبيل افشالها اجتماع الامناء العامين

وكان آخر لقاءٍ جمع الرئيس الفلسطيني بوفد من حماس في يوليو/تموز 2022 في الجزائر بمبادرة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حيث عملت القيادة الجزائرية على تقريب وجهات النظر بين الطرفين واتفقا على تقديم بعض الخطوات والاجراءات الا ان حركة حماس تراجعت عن التزاماتها وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية