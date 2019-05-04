عبث السعوديه يجبر 7 دول على الانسحاب من الاتحاد العربي للصحافة

سعى رئيس الهيئة الرياضية السعودية، تركي آل الشيخ، لشطب كل من اليمن وليبيا من لوائح الاتحاد وذلك في باجتماع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان.

والغاية من ذلك استبعاد أصوات لا تصب في مصلحة المرشح السعودي لمنصب نائب رئيس الاتحاد في مواجهة المرشح العماني سالم الحبسي.

وعلى إثر ذلك؛ انسحبت وفود سبع دول، هي عُمان والأردن وقطر ولبنان واليمن وسوريا وليبيا.

وأعلن رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، أمجد المجالي، إشهار لجنة تأسيسية تكون نواة لتكتل عربي جديد للإعلام الرياضي، كرد عملي على التجاوزات التي عرفها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية في العاصمة الأردنية عمّان في 28 نيسان/ أبريل 2019.

ودعا المجالي في مؤتمر صحفي حاشد في العاصمة اللبنانية بيروت "إلى وضع العربة على السكة الصحيحة، والعمل لأجل المهنة، والانتصار لحقوق الزملاء"، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة الهيبة والخصوصية.