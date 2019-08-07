عبد الفتاح مورو مرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية التونسيه

قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة، للأناضول، إن “مجلس شورى الحركة المنعقد بمدينة الحمامات(شمال شرق)، مساء الثلاثاء، صوّت بالإجماع على ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية وذلك باقتراح من رئيس الحركة راشد الغنوشي”.

وأشار، المصدر نفسه، إلى أن “اجتماع مجلس شورى الحركة واجتماع مكتبها التنفيذي، انتهى مساء الثلاثاء، باتخاذ قرار نهائي يقضي بترشيح مورو للرئاسية”.

ومنذ السبت الماضي، وإلى حدود ساعة متأخرة، من مساء الثلاثاء، عُقد اجتماع لمجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين، بمدينة الحمامات، لنقاش وحسم الشخصية التي سترشحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.

والثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر.

وانطلقت الجمعة، مرحلة تقديم طلبات الترشح التي ستتواصل إلى 9 أغسطس/آب الجاري، قبل أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين أوليا يوم 14 من الشهر ذاته. (الأناضول)