عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق ويكلف السوداني تشكيل الحكومة

كلف الرئيس العراقي المنتخب عبد اللطيف رشيد الخميس، مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفاز عبد اللطيف رشيد بمنصب رئاسة جمهورية العراق بعد جولتي تصويت لمجلس النواب، حصل في الثانية على 162 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه الرئيس السابق برهم صالح، واعتبرت 8 أصوات باطلة.

وعقب أدائه الدستورية، قرر الرئيس العراقي المنتخب تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأعلن الإطار التنسيقي قبل نحو شهر تسمية محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة عقب انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان.

وكانت الجلسة النيابية انطلقت ظهرا برئاسة محمد الحلبوسي، بعد اكتمال النصاب القانوني، بحسب ما أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان (269 نائباً).

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم في اللحظات الاخيرة بطلب لسحب اسم مرشحه ريبر أحمد من السباق لمنصب رئيس الجمهورية، لتقتصر المنافسة على رشيد وصالح، وكلاهما ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الحزب أعلن دعمه للاخير.

ويعد منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي وفق العرف السياسي الراهن بالعراق، فيما رئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

وتلقى الرئيس الجديد التهنئة بانتخابه من صالح وكذلك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكتب الكاظمي عبر تويتر: "نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له".

ويعيش العراق منذ نحو عام أزمة سياسية تسببت في اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى، وتحول خلافات بين التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.