عبد الله بن زايد في موسكو.. ولافروف: نثمن موقف الإمارات

ثمن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، الموقف الإماراتي المتوازن بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

وأعرب لافروف، خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في موسكو، عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع الإمارات في عدة مجالات.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن بلاده والإمارات يتشاركان الرؤى في عدد من الملفات في المنطقة.

وابدى لافروف نيته إطلاع الوزير الإماراتي على "الخطوات التي تتخذها روسيا بغية حل المشاكل المتراكمة هناك منذ سنوات".

وتابع: "في الوقت نفسه أود التعبير عن امتناننا لموقفكم المدروس والمتوازن إزاء هذا الوضع".

وأشار لافروف إلى أن الاتصالات المستمرة بين روسيا والإمارات "تؤكد الطابع الخاص الذي تتمتع به العلاقات بين الدولتين وسعي قيادتهما المشترك إلى مواصلة تطويرها في كافة الاتجاهات".

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله بن زايد هو رابع وزير خارجية أجنبي يزور موسكو منذ مطلع الشهر الجاري، بعد محادثات أجراها لافروف هناك مع نظرائه التركي مولود تشاووش أوغلو يوم أمس، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين