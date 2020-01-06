عبدالمهدي يدعو واشنطن للعمل مع بغداد لتنفيذ انسحاب القوات الاجنبية

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الاثنين، على رفض العراق أن يصبح ساحة لـ “تصفية الحسابات” بين والولايات المتحدة وإيران.

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الإثنين، بالسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وأبلغه بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان “أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة”.

واتخذ البرلمان العراقي الاحد، قرارا يدعو الحكومة الى طرد القوات الاجنبية من البلاد على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وشدد البيان على “خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة”.

وفي سياق متصل، شدد عبد المهدي خلال لقاء مع السفير الصيني تشانغ تاو الاثنين، على رفض العراق أن يصبح ساحة لـ “تصفية الحسابات” بين والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ونقل بيان عن عبد المهدي قوله خلال اللقاء إن “واشنطن ساهمت مع العراق في الحرب ضد تنظيم “الدولة”، ولا نريد أن نصبح طرفا في أي صراع، ولا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي، وانسحاب قواتها قرار عراقي أيضا، ومن مصلحتها أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس العكس”.

من جهته، قال السفير الصيني إن بلاده “تدعم العراق بقوة، وتولي اهتماما لتطور العلاقات مع بغداد”، مشيرا إلى أن بكين ستعمل على “إعادة إعماره ودعم الحكومة والشعب العراقيين”.

وأكد السفير الصيني، وفق البيان، حرص بكين على “زيادة التعاون الأمني والعسكري”، لافتا إلى “استمرار عمل الدبلوماسيين الصينيين والشركات الصينية وحضورهما في العراق”.

والأحد، قال عبد المهدي إن حكومته تعمل على إعداد الخطوات القانونية والإجرائية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد ساعات من دعوة البرلمان الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق.

وتأتي التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية، الجمعة، قرب مطار بغداد، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي “في إطار الدفاع عن النفس”، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيداً خطيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.