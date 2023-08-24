عبوة ناسفة في طائرة بريغوجين وتحديد هوية الفاعل

قالت مصادر رسمية روسية ان عبوة ناسفة زرعت في طائرة يفغيني بريغوجين وقيادة فاغنر كانت السبب في التفجير الذي اودى بحياته واشارت الى التعرف على جثته وتحديد هوية الفاعل

وقالت المصادر أن احد قادة فاغنر تمكن من التعرف على جثة بريغوجين في المشرحة ويجري التعرف على جثة دميتري أوتكين مساعد بريغوجين،

وكشفت تقارير روسية تقول إن عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة بريغوجين وتشير إلى أن المتهم الأول هو طياره الشخصي، حيث أنه آخر من قام بفحص الطائرة

وتحطمت طائرة وقتل 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، مساء الأربعاء، في تحطم طائرة خاصة أثناء رحلة داخلية في روسياواعلنت مصادر أن حطام طائرة بريغوجين امتد لأكثر من كيلومترين

وقال منشور على قناة "جراي زون": "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!"

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، حيث اعلن انه سيدخل الى موسكو لمحاسبة القيادة العسكرية التي تقاعست في العمليات في اوكرانيا وعلى راسها وزير الدفاع الذي توعد بوضعه على جبل المشنقة وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان سيلقي بروسيا في هوة حرب أهلية