عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتجاوز 750 ألفا

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ750 ألف شخص.

وحسب موقع “ورلد ميتر” المتخصص برصد آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس حول العالم، فقد ارتفع عدد المتعافين إلى 751 ألفا و253.

وجاءت ألمانيا في مقدمة الدول من حيث المتعافين بـ 106 آلاف و800، تليها إسبانيا بـ 89 ألفا و250، ثم الولايات المتحدة بـ 85 ألفا و922، والصين بـ 77 ألفا و257، وإيران بـ 64 ألفا و843.

وحلّت إيطاليا في المرتبة السادسة بـ57 ألفا و576، ثم فرنسا بـ 42 ألفا و88، والبرازيل بـ 26 ألفا و573، ثم سويسرا بـ 29 ألفا و600، تليها تركيا في المركز العاشر بـ 18 ألفا و491.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بكورونا إلى مليونين و733 ألفا و503، والوفيات إلى 191 ألفا و177. (الأناضول)