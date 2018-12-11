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عدد المواليد الجدد من اللاجئين السوريين يتخطى حاجز المليون

عدد المواليد الجدد من اللاجئين السوريين يتخطى حاجز المليون
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