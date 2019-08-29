عدد سكانها 14 الفا.. دولة ناورو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قررت جمهورية ناورو، وهي جزيرة تقع في المحيط الهادئ لا يزيد عدد سكانها عن 14 الف نسمة، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت القناة الإسرائيلية (12)، الخميس، إن القرار جاء بعد زيارة قامت بها سفيرة ناورو لدى الأمم المتحدة مارلين موزيس الى إسرائيل مؤخرا.

وأضافت:" جاء القرار كنتيجة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس".

ويتراوح عدد سكان هذه الجزيرة ما بين 10إلى 14 ألف نسمة.

يذكر أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية، يصل الى 360 الف نسمة.

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا العام الماضي، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، بينما تعتزم رومانيا والتشيك تنفيذ قرار نقل سفاراتها إلى المدينة، لكن لم تحددا موعدا بعد.

وأعلنت هندوراس الثلاثاء الماضي، أنها ستفتتح ممثلية دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، الأحد المقبل.

