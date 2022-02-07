عدد مشترك بين “المواطن الجزائرية” و “اتحاد الكتّاب الفلسطينيين” عن الاسرى في سجون الاحتلال

رام الله: تصدر صحيفة المواطن الجزائرية بالتعاون مع الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين وبتنسيق مع السفارة الفلسطينية في الجزائر، يوم الإثنين الموافق 7-2-2022 عددًا خاصًا عن الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وشمل العدد مساهمات الكتّاب والأدباء من فلسطين وخارجها متناولة قضية الأسرى، وظروف اعتقالهم، والمطالبة بحشد الجهود من أجل الإفراج عنهم، كونهم ثوار يناضلون من أجل حرية وطنهم، وتنوعت المساهمات وغطت الأجناس الأدبية كالشعر والقصة والسرد النثري، والمقالة، والتقارير الصحفية.

وقدم للعدد الخاص الأمين العام للاتحاد الشاعر مراد السوداني، الذي شكر الأخوة الجزائرييين على هذه المبادرة النبيلة، كما شكر العاملين في السفارة الفلسطينية في الجزائر وخاصة الأستاذ خالد صالح ومدير النشر في صحيفة المواطن الجزائرية الإعلامي محمد كيتوس والأستاذة سامية زيدان لجهودهم التي بذلوها من أجل قضية الأسرى، والإبقاء على تفاعلها إعلاميًا.