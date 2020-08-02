عدد مصابي كورونا في تونس تضاعف عشر مرات مع فتح الحدود

فتحت تونس الحدود في 27 يونيو/حزيران، دون فرض تدابير محددة على القادمين من عدد من الدول صنفت على أنها "خضراء"، بينها فرنسا و إيطاليا و بريطانيا.

أعلنت وزارة الصحة في تونس تضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا عشر مرات مقارنة بما كان عليه الحال قبل شهر من إعادة فتح الحدود، كما سجلت البلاد أول حالة وفاة منذ أسابيع.

واتخذت تونس، التي يعتمد اقتصادها على السياحة، تدابير صارمة عند ظهور فيروس كورونا في مارس / آذار.

وبحلول منتصف يونيو/حزيران، بدأت البلاد في رفع القيود، ومن بينها التزام القادمين إليها الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في فنادق عند الوصول، وتم فتح المتاجر وأماكن العبادة ومناطق الجذب السياحي.

ثم فتحت الحدود في 27 يونيو/حزيران، دون فرض تدابير محددة على القادمين من عدد من الدول صنفت على أنها "خضراء"، بينها فرنسا و إيطاليا و بريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت وفاة مصاب بفيروس كورونا، وهو أول حالة وفاة مسجلة منذ 17 يونيو/ حزيران، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس/آذار، إضافة إلى 1500 إصابة مسجلة.

ويهدد الفيروس بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة، التي يعانيها ثلث الشباب.

العراق يعلق الطيران مع تركيا

على صعيد اخر، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وجاء القرار بعد أقل من 24 ساعة من قرار تركيا تعليق رحلاتها الجوية من العراق وإليه "بتوصية من وزارة الصحة التركية".

وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2611 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أنه سُجلت 2447 حالة إصابة، و63 حالة وفاة، في مؤشر على انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 129151 إصابة، والوفيات 4868، بينما حالات الشفاء فبلغت 91886.

