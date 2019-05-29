عدن اليمنيه تهتف: "لا تحالف بعد اليوم" (شاهد)

رفع متظاهرون في العاصمة اليمنية المؤقتة، شعارات منددة بالتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وتطالب برحيل قواتها.

وخلال استقبال المعتقل المفرج عنه من السجون التي يسيطر عليها الحوثيون، أحمد المرقشي، بصفقة تبادل مع قوات جنوبية ردد المتظاهرون شعارات: "لا تحالف بعد اليوم".

وتشهد المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، حالة سخط متزايدة من التحالف الذي تقوده السعودية، ورفضا لوجود قواتها والقوات الإماراتية.