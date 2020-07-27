اسرائيل تؤكد وحزب الله ينفي حدوث اشتباك ويتوعد الاحتلال

فيما نفى حزب الله اللبناني حدوث اي اشتباك مع قوات الاحتلال فقد أكد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتى، حق لبنان في الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء إسرائيلي، مؤكدا التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته.

حزب الله ينفي

وقال بيان لـ حزب الله "ننفي أي اشتباك أو إطلاق نار من قبله على الحدود مع إسرائيل" فيما قالت سلطات الاحتلال ان لديها توثيق بشان الاشتباكات

ونقلت تقارير عن "حزب الله" نفيه محاولة تسلل عناصره في مزارع شبعا، إذ أكد الحزب اللبناني أن "كل ما يجري تداوله عن إحباط عملية تسلل هو محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية".

واستنكر "حزب الله" ما قال إنه "إصابة منزل في بلدة الهبارية"، مضيفا أن هذا أمر "لا يمكن السكوت عنه وأن غدا لناظره قريب".

ولفت "حزب الله" إلى أن الرد على مقتل أحد عناصره في سوريا "قادم لا محالة".

وفي تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز"، اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن نشر الجيش الإسرائيلي البطاريات المضادة للصواريخ والمدافع على الحدود الإسرائيلية المحاذية للبنان هو أمر "غير مبرر".

وشدد الوزير على تمسك بلاده بتواجد قوات اليونيفيل والتزامها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 المتعلق بحفظ الأمن والسلم في جنوب لبنان، وعلى تمسك بلاده بالأمن وبالخط الأزرق وحق لبنان بالدفاع عن نفسه "ضد أي عدوان".

وعوّل حتى على الدور الذي تلعبه الدول الصديقة في ظل الظروف المتوترة في الوقت الراهن، معتبرا أن وجود قوات "اليونيفيل" يشكل مصلحة "إقليمية ودولية لكي لا يتحول لبنان إلى أتون حرب للآخرين".

لسكاي نيوز عربية: نؤكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه ضد اي اعتداء إسرائيلي على أراضيه. — Nassif Hitti (@HittiNassif) July 27, 2020

وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مزارع شبعا والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة بحجة احباط ما وصفتها بـ "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وكانت قوات الاحتلال قد استعدت للعملية بجلب العشرات من الاليات والدبابات كما نشرت منظومة القبة الحديدية على الحدود في الوقت الذي منعت جنودها من الترجل من سياراتهم وذلك وسط توتر تشهده المنطقة على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.

ونقل مراسل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن هناك حدثا أمنيا يجري التعامل معه في منطقة مزارع شبعا اللبنانية، التي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز"عن "مصادر لبنانية مطلعة" أن "حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل".

وذكرت أن "حزب الله أطلق صاروخا موجها على آلية إسرائيلية"، موضحة أن "العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي".

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية" أن خلية لـ"حزب الله" أطلقت صاروخا من نوع "كورنيت" تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم . و تشير المعلومات الأولية إلى أن حزب الله استهدف آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن خلية من حزب الله فتحت النار نحو قوة من الجيش الإسرائيلي.

أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة #جبل_روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من #حزب_الله مكونة من بين ٣ الى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت الى منطقة سيادية إسرائيلية. لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم.

لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. pic.twitter.com/gPY8JSsMAt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2020

وقال شهود عيان إنهم رأوا دخانا يتصاعد وسمعوا أصوات انفجارات من منطقة مزارع شبعا.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على القصف، قائلا: “نحن أمام عملية ليست سهلة”.



أما المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" اندريا تيننتي، فأعلن أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مع الطرفين لتقييم الوضع ولجم التوتر، ويواصل حث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وكان الإعلام الإسرائيلي أفاد بأنّه تم إبلاغ نتنياهو فوراً خلال جلسة لحزب "الليكود" أن إطلاق نار وقع على الحدود مع لبنان.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أن طائرة عسكرية مسيرة تحطمت في جنوب لبنان الأحد، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وتخيم حالة من التأهب على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبا لرد من ميليشيات حزب الله على مقتل علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا، بقصف إسرائيلي في 20 يوليو الجاري.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن يعمد حزب الله إلى تنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في المناطق الحدودية، في محاولة انتقامية لمقتل محسن.

حماس

و أدانت حركة حماس، اليوم الاثنين، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية واللبنانية بشكل مستمر.

وأكدت الحركة في بيان مقتضب لها، دعمها الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها.

وقالت "المقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة".