عدوان تركي ايراني على العراق

قال مسؤول تركي بارز الخميس 06/18 إن تركيا تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد أن كثفت ضرباتها على المقاتلين الأكراد هناك، وقال إن هذه الجهود ستضمن أمن الحدود في الوقت الذي استدعت بغداد السفيرين التركي والايراني احتجاجا على العدون على اراضيها

الكاظمي: لن أسمح لجهات خارجية باختطاف العراق

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته ماضية في حماية سيادة العراق، "وإغلاء كرامة الوكن والمواطن".

وقال الكاظمي في تعليق على حادثة الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد، إنها "تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه".

وأضاف أنه لن يسمح لن "لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها".

وكانت المدفعية الإيرانية قصفت عددا من المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان، بالتزامن مع قيام تركيا بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق بشمال العراق.

واستهدف القصف الإيراني الأربعاء قرية آلانه التابعة لمنطقة حاج عمران في أربيل، بعد أن كانت المنطقة تعرضت للقصف الثلاثاء.

وتزامن القصف الإيراني تزامن مع تحليق للطائرات التركية في سماء القرية.

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية والقوات التركية من جهة وجماعات مسلحة كردية تتخذ من شمال العراق قاعدة لها.

هجمات

ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني يومي الأحد والثلاثاء ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع اليوم الخميس إن القوات التركية ضربت أكثر من 500 هدف لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بطائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر في إطار عملية في منطقة هفتانين.

وقال المسؤول التركي البارز الذي طلب عدم نشر اسمه إن أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية.وأضاف "الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى. هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك. وستقام قواعد جديدة".

ادانة

وقالت الإمارات أمس إن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تنتهك سيادته. والعلاقات متوترة بين الإمارات وتركيا لأسباب منها الأزمة الليبية التي تساند كل منهما طرفا مختلفا فيها. وقال سفير تركيا لدى بغداد فتحي يلدز على تويتر يوم الثلاثاء إنه استدعي إلى وزارة الخارجية العراقية بسبب العملية التركية. لكن المسؤول البارز قال لرويترز إن حملة أنقرة ستستمر. وأضاف "ليس هناك مدة زمنية للعملية. العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها".

أعربت السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذا العدوان يعد تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.

وأكدت الوزارة على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

غارات تركية

ونشرت وزارة الدفاع التركية، فجر الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظات ضرب أهداف وصفتها بـ إرهابية من قبل مروحيات ومدفعية الجيش، في إطار عملية "مخلب النمر" بمنطقة "هفتانين" شمالي العراق. جاء ذلك في تغريدتين نشرتهما الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشارت الوزارة في تغريدتها الأولى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن مروحيات "آتاك" الهجومية محلية الصنع تقوم بضرب الأهداف الإرهابية بالمنطقة المذكورة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل المروحيات.

ولاحقًا نشرت الوزارة تغريدة ثانية ترصد لحظة استهداف وحدات المدفعية التركية للأهداف الإرهابية في المنطقة.

وأشارت إلى أن دباباتها قاذفات الصواريخ أرض أرض من طراز "فرتينا/العاصفة"، وكذلك راجمات الصواريخ متعددة الفوهات تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع الإرهابيين هناك. وفي تغريدة ثالثة نشرت الوزارة مقطع فيديو يصور وحدات الكوماندوز الخاصة وهي في طريقها لمنطقة "هفتانين".

وفجر الأربعاء أعلنت الدفاع التركية، في سلسلة تغريدات، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" .

ولفتت الوزارة إلى أن وزير الدفاع، خلوصي آكار، وعدد من قيادات القوات المسلحة يتابعون العملية، ويقومون بإدارتها من داخل غرفة عمليات القوات الجوية.



ورفع حزب العمال الكردستاني، المصنف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز في جنوب شرق تركيا.

وتهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية أو في شمال العراق حيث يتمركزون. وحذرت في السنوات الأخيرة من هجوم بري محتمل على قواعد الحزب في منطقة جبل قنديل في العراق.