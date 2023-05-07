عدوى من الأردن.. مرض يفتك بجواميس جنوب العراق

البوابة - أعلنت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار جنوب العراق، عن تعرض مئات الجواميس إلى الإصابة بمرض نقلته حيوانات تم استيرادها من الأردن.

وأكد مدير المنظمة رعد الأسدي، إصابة 500 جاموس بالحمى القلاعية، في قضاء الجبايش أقصى جنوبي ذي قار.

واشار الأسدي، إلى أن الإصابات سجلت خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، منوها إلى سوء الأوضاع البيئية في مناطق الأهوار.

من جهته، قال قائم مقام قضاء الجبايش، إنه لم تسجل حتى اللحظة أي احصاءات رسمية معتمدة، بخصوص إن إصابات الحمى القلاعية التي ظهرتبين الجواميس في القضاء.

وأضاف قائم المقام، أن الجفاف الذي أصاب مناطق الأهوار، خلال العام الماضي، تسبب بنفوق 7 آلاف جاموس.

بدورها، أكدت إدارة المستشفى البيطري في ذي قار، رصد مرض الحمى القلاعية، من قبل فرق المتابعة، مشيرة إلى وجود مرض الحمى الثلاثية، الذي هو مشابه للحمى القلاعية.

ونوه مدير المستشفى البيطري محمد عزيز، إلى نفوق جواميس، بسبب نوع من الحمى القلاعية يسمى "سات" دخل البلد عن طريق استيراد حيوانات من الأردن.

وقال عزيز: " إن هذا المرض لا يوجد له لقاح في الوقت الحاضر.. وأن العراق بصدد إعلان مناقصة لشراء اللقاح الخاص به".