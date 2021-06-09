عراقية تقتل زوجها بمسدس عشيقها

أطلقت النار على زوجها من الخلف بينما كانا يحتسيان الخمر داخل سيارة في منطقة نائية على طريق سريع.

أوقفت قوة أمنية في بغداد الأربعاء، إمرأة وعشيقها بعد قتلهما للزوج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مديرية مكافحة إجرام بغداد.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن مكتب مكافحة إجرام الشعب تمكن من إلقاء القبض على زوجة مع عشيقها بعد قيامهما بالاشتراك بقتل المجنى عليه، زوج المتهمة المقبوض عليها، بعد تحريض المتهم (العشيق) للمتهمة على قتله، وجلب مسدس لها لتنفيذ العملية".

وأضافت أن "هذه العملية تأتي بعد هروب المتهمة من دارها لثلاثة أيام وتوفر شكوك حولها"، مشيرة الى أنه "بعد بذل الجهود والتحري عنها وجمع المعلومات ومقاطعتها مع خلية الصقور واستخبارات الشعب، تم التوصل إلى مكان تواجدها".

وأكدت أنه "بعد أخذ الموافقات الرسمية تم القبض عليها وبرفقتها المتهم الآخر، حيث اعترفا صراحة أثناء التحقيق بقيامهما بالتخطيط لقتل المجنى عليه وجلب سلاح الجريمة من قبل المتهم العشيق واعطائه للزوجة المتهمة لتقوم بإطلاق النار على زوجها من الخلف بينما كانوا يحتسون الخمر سوية داخل سيارة في منطقة نائية على طريق سريع".

وتم تقرير توقيفهم على ذمة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بحسب بيان المديرية.