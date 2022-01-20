منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:00 تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter © 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك توقعات الابراج اليوم الخميس 20 يناير 2022 أبو فلة يدخل موسوعة غينيس.. ويصل إلى 11 مليون دولار زينب فياض وابنتها يرقصان على "الغزالة رايقة".. فجر السعيد ترد على أنباء علاقتها الخاصة جدًا بالإعلامي وفاة حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة بحادث سير تجتاح السوشال توقعات الابراج اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 المحتوى بواسطة الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند عراقيون في السليمانية يحتفلون بتساقط الثلوج وفاة 3 أطفال سوريين بسبب البرد القارس لمن قالت سمية الخشاب: (هعلمك إزاي تبقى راجل)؟! السعودية: نقف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها حوثيو إيران هم إيرانيو اليمن Loading content ...