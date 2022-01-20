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عراقيون في السليمانية يحتفلون بتساقط الثلوج

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:00
عراقيون في السليمانية يحتفلون بتساقط الثلوج

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