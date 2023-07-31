عراقي آخر ينوي حرق القرآن في السويد

وافقت السلطات السويدية على اعطاء ترخيص لتظاهرة امام برلمانها سيتخلل هذا التجمع ارتكاب جريمة "حرق المصحف الشريف " حيث سينفذها وفق التقارير العراقي سلوان نجم، الذي سبق أن انضم إلى مواطنه، سلوان موميكا، في تحركين أقامهما الأخير في وقت سابق

وكان المدعو سلوان موميكا وهو عراقي قد اقدم خلال الفترة الماضية،على "تدنيس المصحف" وحرقه أمام مسجد ومبنى السفارة العراقية

ويطالب سلوان نجم السلطات السويدية بحظر المصحف والدين الاسلامي في البلاد، وسبق للشرطة أن أكدت أنها توافق على إقامة تجمع من دون أن يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله.

تاتي موافقة الحكومة السويدية على الرغم من اعلانها بحث سبلا قانونية من اجل منع اهانة الرموز الدينية في البلاد وللحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة