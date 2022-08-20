عراقي يقتل أمّه وإخوته الثلاثة رميا بالرصاص

البوابة- أقدم عراقي على قتل أمه وثلاثة من إخوته رميا بالرصاص في محافظة كربلاء جنوبي البلاد السبت، بسبب خلافات مالية، حسب ما افادت شرطة المحافظة.

وقالت مديرية شرطة محافظة كربلاء في بيان انها تلقت بلاغا "بوجود حادث قتل في قضاء الحسينية .. وتبين أن الحادث هو مقتل أم واولادها الثلاثة داخل دارهم".

وأضاف البيان أنه بعد التحري "تم التوصل الى القاتل وهو أحد أفراد الأسرة وجرت عملية القتل بواسطة إستخدام سلاح (نوع بندقية كلاشنكوف)".

وتابع إنه "تم إلقاء القبض على القاتل، وبعد مواجهته بالادلة اعترف صراحة بقيامه بقتل أفراد أسرته بسبب خلافات عائلية حول مبلغ مالي".

وأشارت بيان الشرطة إلى أن "المتهم من ارباب السوابق الجنائية" مضيفا انه "تمت إحالته الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد البيان أن "الحادث هو حادث جنائي بحت وبفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية تم القبض على الجاني خلال فترة قياسية جدا".