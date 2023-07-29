عراقي يقتل زوجتيه في وقت واحد

اقدم مواطن عراقي يقيم في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق على قتل زوجتيه رميا بالرصاص امام اطفالهما حيث سلم نفسه للاجهزة الامنية مقرا بارتكابه جريمته

وقالت مصادر اعلامية في كردستان ان الجاني ارتكب جريمته البشعة بحق زوجتيه، أمام مرأى أطفالهما.

وكشفت ان الزوجتين تعيشان في منزل متواضع مفصول بجدار، و لدى الزوجة الأولى 5 أطفال والثانية طفلان، أصغرهم رضيع عمره أقل من عام.

ووفق الاجهزة الامنية العراقية ونقلا عن عائلة الجاني والجيران، فإنه عسكري فصل قبل عامين من الخدمة العسكرية ويعاني مشكلات نفسية ومادية، وسبق له الاعتداء بالضرب المبرح مراراً على زوجتيه، واحتجزهما في المنزل.

وقالت الشرطة أن القاتل ارتكب جريمته وسلم نفسه حيث يخضع للتحقيق لمعرفة دوافع فعلته.