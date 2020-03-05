عراك جماعي بالأيدي في البرلمان التركي بسبب إدلب

اشتبك نواب من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا مع نواب من حزب “الشعب الجمهوري” المعارض تحت قبة البرلمان اثناء جلسة ساخنة حول الوضع في إدلب السورية.

وتخلل الاشتباك الجماعي بين النواب مشادات وانتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكشفت صحيفة “ميليت” أن العراك بالأيدي بين النواب استغرق حوالي 10 دقائق.

وقد توتّرت أجواء البرلمان بعدما “رد نواب من “العدالة والتنمية” على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إنغين أزكوتش، ضد أردوغان.

وأوضحت الصحيفة أن العدالة والتنمية سبق وطالب النيابة بفتح تحقيق في محتوى تغريدة نشرها أوزكوتش أمس الثلاثاء وانتقد فيها سياسات أردوغان في سوريا وعزمه على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، لبحث إدلب، إذ اعتبر الحزب الحاكم مضمون التغريدة مهينا لأردوغان. (وكالات)