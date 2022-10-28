عربي يمتلك ثاني اكبر حصة في تويتر بعد ماسك

باتت شركة "المملكة القابضة"، والأمير السعودي الوليد بن طلال ثاني اكبر مالك لموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد حصة ايلون ماسك في اعقاب انتهاء "المملكة القابضة " من تحويل حصتهما في أسهم شركة "تويتر" الحالية

وحسب مصادر وتقارير فان حصة الشركة السعودية والوليد بن طلال في أسهم شركة "تويتر" الجديدة الجديدة تساوي 7 مليارات ريال (1.89 مليار دولار) وفق تأكيدات الامير السعودي في بيان نشره على صفحته في توتير

والخميس، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (51 عاما)، الانتهاء من صفقة استحواذه على شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، وعلى الفور أعرب رئيس شركة "المملكة القابضة" عن ثقته في تعظيم ماسك إمكانات "تويتر" الكبيرة، معتبرا اياه "الصديق الجديد"



واستهل ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" خطواته بالشركة بإقالة عدد من كبار مديري موقع التواصل الاجتماعي على راسهم الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي.