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عرب إسرائيل يوظفون شعار نتنياهو المناهض لهم في الانتخابات

عرب إسرائيل يوظفون شعار نتنياهو المناهض لهم في الانتخابات
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