عرب ينقذون أشخاصا من موت محقق في موسكو (فيديو)

أفادت وسائل اعلام روسية، بأن مواطنين عرب تمكنوا من انقاذ أشخاص من موت محقق في العاصمة موسكو، بعد حادث تصادم مروع تسبب بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة.

وذكرت وكالة "إسلام نيوز" الروسية أن الحادث حصل يوم الجمعة، على تقاطع في أحد شوارع العاصمة الروسية، حيث اصطدمت سيارة بجدار اسمنتي أدى إلى اشتعال السيارة على الفور.

وقال أحد شهود العيان أنه هرع إلى المكان على الفور حيث قام بإنقاذ بعض الركاب مع مواطنين عرب كانوا في المكان ذاته.

وأضاف الشخص قائلا: "استطعنا سحب جميع الركاب الذين كانوا في المقعد الخلفي أما الذين كانوا في المقدمة فقد طالتهم ألسنة اللهب واحترقوا للأسف ولم نتمكن من سحبهم"، مؤكدا أن الحريق كان قوياً.

وبحسب سلطات الطوارئ الروسية، تم إنقاذ ستة جرحى عبر نقلهم إلى المستشفى وتوفي اثنان نتيجة احتراقهم بعد حادثة التصادم.