عرض روسي لحل مشكلة الكهرباء في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن أن روسيا تقدمت بعرض للبنان لحل مشكلة نقص الكهرباء المعقدة في هذا البلد العربي.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر مطلعة أن العرض الروسي يتضمن بناء محطة كهروذرية لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي ستعمل على سد احتياجات لبنان من الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن بناء المحطة سيتم على نظام "البناء والتشغيل والإعادة"، أي أن لبنان لن يتحمل تكاليف بناء المحطة، وبعد استثمارها من قبل الجانب الروسي لفترة زمنية محددة ستنقل ملكية المحطة إلى الحكومة اللبنانية.

ويرى بعض الخبراء، أن حل مشكلة الكهرباء في لبنان سيساهم تلقائيا في حل مشكلة المياه، ويوفر مئات الملايين من الدولارات لخزينة لبنان.

وعلى صعيد متصل، قال بيان صدر عن وزارة المالية اللبنانية، إن الوزارة والبنك الدولي أكدا أهمية إحداث إصلاح في قطاع الكهرباء، ما سيساهم في تقليص عجز الميزانية وزيادة إيراداتها، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

يذكر أن روسيا تقوم في الوقت الراهن بتنفيذ مشروعين لبناء محطتين للطاقة الكهروذرية في الشرق الأوسط، الأولى محطة الضبعة في مصر، والثانية محطة أكويو" في تركيا.

وكالات