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عرض سعودي بمليار دولار للشراكة مع مجموعة دفاعية بجنوب أفريقيا

عرض سعودي بمليار دولار للشراكة مع مجموعة دفاعية بجنوب أفريقيا
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