عرض قوة لمليشيا "ربع الله" بشوارع بغداد، والمطلوب خفض سعر صرف الدولار (فيديو)

"ربع الله" هي حركة ظهرت حديثا، ويعتقد أنها ترتبط بشكل مباشر بحركة "كتائب حزب الله" في العراق، وتتهم بتفجير محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، وإغلاق مراكز تدليك وحرق مقرات حزبية.

استعرض فصيل يدعى "ربع الله" صباح اليوم قوته في العاصمة العراقية بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

وبحسب صور للاستعراض، ظهر عناصر من الحركة وهم يحملون صورة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وعليها طبع حذاء، وهي المرة الثانية التي تداس فيها صورته من قبل الحركة.

وجاء في البيان: "في هذا الوقت الحرج على أبناء شعبنا الأبي الصابر المجاهد والذي يعيش به بين ظلمات الاحتلال الأمريكي الغاشم وحكومة متواطئة عميلة، حيي سواعد المجاهدين وبنادقهم التي جالت أرض العاصمة بغداد هذا اليوم في رسالة تهديد للأمريكي وعملائة واطمئنان وقوة للمضحين والمجاهدين من ابناء هذا البلد العزيز".

وأضاف: "نشد على أيدي الشرفاء من أعضاء مجلس النواب العراقي المطالبين بخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ونضع صوتنا إلى جانب صوتهم نصرة للفقراء والمحرومين وهم الأغلبية من أبناء شعبنا".

وتابع البيان: "نحذر بعض الجهات والأطراف السياسية التي تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على مكتسباتها الخاصة ونخص بالذكر منهم مسعور برزاني (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني) وزبانيته".

وهددت الحركة بـ"عدم السكوت طويلا ما لم تتحقق مطالب الشعب وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات هذه الموازنة، وقد أعذر من أنذر".

و"ربع الله" هي حركة ظهرت في الأشهر الأخيرة، ويعتقد أنها ترتبط بشكل مباشر بحركة "كتائب حزب الله" في العراق، وقامت في أوقات سابقة بحرق مقر قناة MBC عراق، ومقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأغلقت مراكز مساج، وتتهم بتفجير محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد.

