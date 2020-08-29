"عرنوس" يعلن تشكيل حكومة النظام الجديدة الاحد

كشفت مصادر إعلامية موالية في العاصمة دمشق، أن رئيس الوزراء المكلف حسين عرنوس، سيعلن تشكيل الحكومة الجديدة غداً الأحد.

وقالت المصادر في تصريحات اليوم السبت، إن التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة وسوف يعلن عنها غداً الأحد على أن تؤدي اليمين أمام رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء القادم.

ورجحت المصادر أن "تغيراً واسعاً ربما يطال نصف حكومة النظام مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية وهي الخارجية والدفاع والداخلية دون تغيير، في حين سيطال التغيير وزارات عديدة أبرزها الزراعة، والاقتصاد، والعدل، والصحة، والإعلام، والمالية، والموارد المائية، والإسكان، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف والإدارة المحلية والنفط والكهرباء، والصناعة والثقافة".

وتم تكليف "عرنوس" بتشكيل حكومة النظام يوم الثلاثاء الماضي بعد إقالة رئيس الوزراء السابق "عماد خميس".

وكان رأس النظام بشار الأسد كلف "حسين عرنوس" وزير الموارد المائية، في 11 من حزيران الماضي، بمهام رئيس مجلس الوزراء السابق، "عماد خميس"، الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات من رئاسته للحكومة.