عروس داعش بـ الجينز لاول مرة

ظهرت البريطانية شميمة بيغوم، المعروفة إعلاميا بلقب “عروس داعش”، خلال في مقابلة مع شبكة ABC الأميركية تلبس سروال الجينز وارتدت حجابا احمرا لاول مرة بعد ان اعتاد الناس مشاهدتها بـ العباءة

وعملت بيغوم في “شرطة الأخلاق” التابعة للتنظيم، أو ما يعرف بـ”الحسبة”، وهو الجهاز المعني بفرض قوانين التنظيم مثل التقيد بزي النساء، وفق ما نقلت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية عن شهود عيان سوريين العام الماضي.

وكانت الشابة البريطانية تتحدث بعد خسارتها شكواها التي تقدمت بها ضد الحكومة البريطانية إثر سحب الجنسية منها.

وقالت بيغوم، التي التحقت بـ”داعش” قبل خمس سنوات “عندما رفضت جنسيتي شعرت وكأن العالم انهار أمامي، خاصة بالطريقة التي تبلغت فيها. فقد علمت بالأمر من الصحافة وليس من أي مسؤول رسمي”.

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وقالت بيغوم، الطالبة البريطانية السابقة في مدرسة بيثنال غرين في لندن، أثناء المقابلة: “اعتقدت أن الوضع سيكون مختلفا لأنني لم أفعل أي شيء خطأ قبل مجيئي إلى داعش”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، خسرت بيغوم، التي تزوجت أحد مقاتلي التنظيم، وهي في سن المراهقة، استئنافا ضد قرار الحكومة البريطانية، بتجريدها من الجنسية.

وغادرت بيغوم لندن، وهي تلميذة تبلغ من العمر 15 عاما في عام 2015 مع اثنين من أصدقائها للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.

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