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عروس "داعش" تخلع الحجاب وترتدي ملابس عصرية (صور)

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 11:49
شميمة بيغوم
غادرت بيغوم بريطانيا عام 2015 وانضمت لتنظيم داعش في سوريا

 كشفت وسائل إعلام دولية أن شميمة بيغوم المعروفة بأنها عروس تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) خلعت الحجاب وذلك في أحدث ظهور لها.

وظهرت بيغوم دون غطاء الرأس وبملابس غربية خارج مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا.

وقالت صحف عالمية بينها الغارديان بأن بيغوم تنفصل عن ماضيها في التنظيم، لكنها مع ذلك وافقت على نشر صورها.

 شميمة بيغوم المعروفة بأنها عروس داعش

صورة لبيغوم قبل مغادرتها بريطانيا والتحاقها بالتنظيم

ويعرف عن بيغوم أنها غادرت بريطانيا عام 2015 وانضمت لتنظيم داعش في سوريا، كما تزوجت من جهادي هولندي، قبل أن يجري سحب الجنسية منها.

وعثر عليها وهي حامل في الشهر التاسع في 2019، لكن الطفل توفي لاحقا جراء التهاب رئوي.

ويعتقد بأنها فقدت طفلين آخرين خلال وجودها مع التنظيم. كما يعتقد أنها كانت “شرطية أخلاقية” تابعة للتنظيم، وكانت متشددة في فرض القوانين على النساء.

وعام 2019، اعترفت الجهادية البريطانية شميمة بيغوم أنها تعرضت لغسيل دماغ. وقالت الفتاة التي هربت من مدرستها لتنضم إلى تنظيم “الدولة” إنها كانت ضحية لدعاية تنظيم “الدولة” الذي استغل كآبتها وعزلتها وقلة الأصدقاء وإقناعها بالتخلي عن كل شيء والسفر إلى سوريا. وفي مقابلة معها أجراها مراسل صحيفة “التايمز” أنتوني لويد تحدث في بدايتها عن قبر ابن بيغوم جراح ياغو الذي مات بعد ولادته في مخيم الروج الذي وصلت إليه بعد هربها وزوجها الهولندي من آخر معاقل الخلافة في سوريا، بلدة باغوز. وكان جراح كما يقول لويد محلا للنقاش السياسي والتركيز الإعلامي في البلد الذي لم يره أبدا.

 

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