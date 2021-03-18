عروس "داعش" تخلع الحجاب وترتدي ملابس عصرية (صور)

كشفت وسائل إعلام دولية أن شميمة بيغوم المعروفة بأنها عروس تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) خلعت الحجاب وذلك في أحدث ظهور لها.

وظهرت بيغوم دون غطاء الرأس وبملابس غربية خارج مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا.

وقالت صحف عالمية بينها الغارديان بأن بيغوم تنفصل عن ماضيها في التنظيم، لكنها مع ذلك وافقت على نشر صورها.

صورة لبيغوم قبل مغادرتها بريطانيا والتحاقها بالتنظيم

ويعرف عن بيغوم أنها غادرت بريطانيا عام 2015 وانضمت لتنظيم داعش في سوريا، كما تزوجت من جهادي هولندي، قبل أن يجري سحب الجنسية منها.

She's been advised to do this. Disgraceful!



Shamima Begum's startling new look as she battles to return to Britain https://t.co/fyeeQOVH9P via @MailOnline — Sozzinski (@Sozzinski) March 15, 2021

وعثر عليها وهي حامل في الشهر التاسع في 2019، لكن الطفل توفي لاحقا جراء التهاب رئوي.

ويعتقد بأنها فقدت طفلين آخرين خلال وجودها مع التنظيم. كما يعتقد أنها كانت “شرطية أخلاقية” تابعة للتنظيم، وكانت متشددة في فرض القوانين على النساء.

🚨 EXCLUSIVE: Shamima Begum seen in make-up and Western clothes as she seeks break with IS past.



Tracked down by the Telegraph, the one-time London schoolgirl declined to be interviewed, but agreed to pose for photographs.https://t.co/JQXTFYPdle pic.twitter.com/1WTkiA0nFX — The Telegraph (@Telegraph) March 14, 2021

وعام 2019، اعترفت الجهادية البريطانية شميمة بيغوم أنها تعرضت لغسيل دماغ. وقالت الفتاة التي هربت من مدرستها لتنضم إلى تنظيم “الدولة” إنها كانت ضحية لدعاية تنظيم “الدولة” الذي استغل كآبتها وعزلتها وقلة الأصدقاء وإقناعها بالتخلي عن كل شيء والسفر إلى سوريا. وفي مقابلة معها أجراها مراسل صحيفة “التايمز” أنتوني لويد تحدث في بدايتها عن قبر ابن بيغوم جراح ياغو الذي مات بعد ولادته في مخيم الروج الذي وصلت إليه بعد هربها وزوجها الهولندي من آخر معاقل الخلافة في سوريا، بلدة باغوز. وكان جراح كما يقول لويد محلا للنقاش السياسي والتركيز الإعلامي في البلد الذي لم يره أبدا.