عريس يقتل صديقه بعيار ناري أمام المدعوين (فيديو)

وثق مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل عريس هندي بالرصاص الحي صديقه بالخطأ، أمام حشد من المدعوين خلال حفل الزفاف.

ويُظهر مقطع الفيديو العريس، مانيش ماديشيا، وهو يستلم سلاحا خلال وقوفه على مسرح، لكنه أطلق النار منه بالخطأ على صديقه بابولال ياديف (35 عاما)، الذي كان وسط الحشد، في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج شمالي الهند الأربعاء.

وكان ماديشيا قد حاول إطلاق النار في الهواء لكنه فشل، فأنزل ذراعه وانطلقت الرصاصة صوب الحضور مصيبة ياديف، الذي سقط على الأرض بينما حاول الضيوف مساعدته، لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

This is from #Sonbhadra, #UttarPradesh.



Groom #ManishMadheshia killed his friend & Army Jawan #BabuLalYadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired.



The pistol belonged to the deceased Army jawan.#TriggerWarning #GunShot #Firing pic.twitter.com/FRma8mpUQR — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) June 23, 2022

وكان ياديف جنديا في الجيش الهندي، وسافر لحضور زفاف صديقه بعد أن حصل على إذن.

وألقت الشرطة القبض على العريس واحتجزت آخرين للاستجواب، وصادرت المسدس المرخص الذي ورد أنه ملك الضحية، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها حفلات زفاف في الهند بطريقة مأساوية بسبب طقوس إطلاق النار الاحتفالية، ففي عام 2019 قُتل عريس وتُرك شقيقه يصارع للبقاء على قيد الحياة في المستشفى، بعد أن أطلق صديقهما 3 رصاصات بالخطأ.

ويعد إطلاق النار في حفلات الزفاف بالهند، طقوسا احتفالية لإظهار المكانة والمال والقوة.