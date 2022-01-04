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عريضة أميركية تطالب بايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:35
Hisham Abu Hawash
Hisham Abu Hawash

أطلق الناشط الفلسطيني الأميركي سنان شقديح عريضة تطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي.

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اعضاء كونغرس يطالبون بالافرج عن ابو هواش


ووقع على العريضة، حتى الآن، مئات الأميركيين بينهم أعضاء كونغرس، وروجت عضو الكونغرس رشيدة طليب للعريضة فيما شاركها مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة بينهم المرشحة عن مدينة ميتشيغان الفلسطينية هويدا عراف.
وأشارت العريضة إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أيار الماضي، قال فيها "يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة"، وطالبت الحكومة الأميركية باسم المواطنين الأميركيين الموقعين عليها، بالتصرف وفقًا لهذه التصريحات والتدخل الفوري لدى حكومة إسرائيل لضمان الإفراج عن أبو هواش".

 

 

قلق على صحة الاسير بعد 140 من الاضراب


كما تطرقت العريضة إلى تصريحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القلق إزاء مصير الأسير أبو هواش وأوضاعه الصحية ومطالبتها بإنهاء اعتقاله الإداري.
وطالبت أيضًا، بالحقوق الإنسانية الأساسية لنحو 5000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك نحو 300 طفل، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإنهاء الانتهاكات بما في ذلك الاعتقال الإداري، والتعذيب والحبس الانفرادي، والسماح بالزيارات العائلية المباشرة مع أفراد الأسرة.

 

 

طليب تحمل اسرائيل المسؤولية

الى ذلك حملت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب إسرائيل مسؤولية سلامة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عاما) المضرب عن الطعام منذ 140 يوما.
وقالت طليب،  في تغريدة على تويتر إن “هشام أبو هواش وهو أب لخمس أفراد، اعتقل دون وجود أي دليل ودون محاكمة أو حتى جلسة استماع (في انتهاك للقانون الدولي) منذ أكتوبر 2020”.
وتابعت أن أبو هواش “مضرب عن الطعام منذ 140 يوماً أو أكثر. حكومة إسرائيل وحدها هي المسؤولة عن هذا الوضع وعن صحته وسلامته”.

 

 

اعتقال اداري لابو هواش


واعتقلت إسرائيل الأسير أبو هواش في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري، والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وفي وقت سابق الإثنين، عبرت عائلة الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل هشام أبو هواش عن خشيتها من قيام إدارة المستشفى الذي يحتجز فيه، بتغذيته قسريا خلافا لإرادته.
وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، المضرب عن الطعام منذ 140 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، إن السلطات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية إلى غرفة الأسير بمستشفى آساف هروفيه (وسط)، وأخرجت عائلته وجميع الصحافيين.
وأضاف : “هشام يحتضر، ونخشى إخراج الجميع (من المستشفى) وتغذيته قسريا”.

كلمات دالة:Hisham Abu Hawashهشام ابو هواشسنان شقديحرشيدة طليب

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