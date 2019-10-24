عريقات: الانتخابات استحقاق فلسطيني ولا يحق لاي حزب منعها

أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عن أمله في أن لا تضطر لجنة الانتخابات المركزية إلى الطلب من أي جهة مساعدتها بإجراء الانتخابات في غزة مطالبا حركة حماس بتحمل مسؤولياتها باتخاذ قرار بشأن هذه الانتخابات.

وأكد عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، أنه لا يحق لأي حزب أن يمنع إجراء الانتخابات بقوة السلاح، معتبرا أن الانتخابات العامة استحقاق فلسطيني ولا يحق لأي جهة كانت أن تفرض فيتو على إجرائها لشعب يسعى لهذا العرس الديمقراطي.

وأوضح عريقات أنه تم تسليم رسالة رسمية لقناصل وممثلي كافة دول العالم الممثلة لدى دولة فلسطين "طالبنا خلالها بإلزام إسرائيل بإجراء الانتخابات حسب الاتفاق الذي وقع عام 96 إضافة لترتيبات إجرائها في القدس كما طالبنا بتوفير إشراف دولي كامل على إجرائها".

وأضاف عريقات بأنه تم التأكيد في الرسالة على وجوب إجراء الانتخابات الحرة والعامة رئاسيا وتشريعيا في الضفة والقدس وقطاع غزة وهذا قرار لا رجعة عنه.

رفض الاعتداءات الاسرائيلية

وفي سياق آخر قال عريقات إن الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية والتي كان آخرها هدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري تأتي في إطار العقوبات الجماعية على أبناء شعبنا وتمثل جرائم حرب مستمرة.

وأضاف عريقات أن ذلك يهدف أيضا إلى إنهاء أية فرصة لإقامة سلام على أساس التوازن وأرضية مشتركة مؤكدا أن لا استقرار ولا سلام في المنطقة إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع على الأرض لن ينشئ حقاً.