ويسود انقسام بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة.

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المطلوب من الحكومة الفلسطينية الجديدة، هو العمل على "إجراء الانتخابات العامة، واستعادة قطاع غزة".

وذكر عريقات، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، بمدينة رام الله:" نريد من الحكومة الإشراف على انتخابات عامة، ومطلوب منها استعادة قطاع غزة وتحقيق المصالحة، أيدينا ممدودة من أجل ذلك، لنعمل معا لإسقاط صفقة القرن (الخطة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط)".

والثلاثاء، قَبل الرئيس محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله.

وأوصت مركزية حركة "فتح"، الأحد، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، مبررة الخطوة بـ" تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

ويسود انقسام بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، بتكليف من عباس، ثم شكّل في فبراير/ شباط 2014 "حكومة الوفاق"، بتفاهم بين كافة الفصائل.

وتوقع "عريقات" أن تعلن الإدارة الأمريكية عن خطتها (صفقة القرن) مع الانتخابات الإسرائيلية، لدعم بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.

وقال:" نواصل العمل لرفض صفقة القرن، ونعمل للحصول على التأييد من الاتحاد الأوربي، ومنظمة العمل الإسلامي، ودول عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ودول أمريكيا اللاتينية، والصين وروسيا، لقبول رؤية الرئيس الفلسطيني لعملية السلام".

وقال عريقات، إن قرار إسرائيل عدم التجديد لـ"البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل"، جنوبي الضفة الغربية، بمثابة وضع "آخر مسمار في نعش عملية السلام".

وأوضح عريقات، أن القرار الإسرائيلي "ضوء أخضر لتنفيذ المستوطنين جرائمهم بحق الفلسطينيين".

والإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد للبعثة العاملة بالمدينة منذ 1994.

وتتألف القوة الدولية، من 64 عنصرا، وبدأت عملها في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي، باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي؛ ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

وتقول البعثة إن مهمتها الرئيسية هي أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعملها في الخليل، بهدف إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة.