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عريقات: المطلوب من الحكومة الجديدة تنظيم "انتخابات" واستعادة غزة

عريقات: المطلوب من الحكومة الجديدة تنظيم "انتخابات" واستعادة غزة
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