كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الأحد، الإدارة الأمريكية بمناهضة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وانتقد عريقات بشدة ، في تصريح على “تويتر” ، قرار الإدارة الأمريكية دمج قنصليتها في القدس التي كانت مكلفة بأداء مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية في سفارتها لدى إسرائيل والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا.

وقال عريقات إن “دمج القنصلية الأمريكية بالسفارة يمثل المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأمريكية في صناعة السلام”.

وأضاف أن “القنصلية عملت 175 عاما في القدس-فلسطين، وإغلاقها لا علاقة له بالأداء وإنما بالأيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير”.

وأوقف الفلسطينيون اتصالاتهم السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ إعلانه في كانون أول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المقدسة بعد ذلك بأشهر.(