عريقات يبحث مع بوغدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة “كورونا”

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التسوية الفلسطينية -الإسرائيلية، ومكافحة وباء “كورونا” المستجد.

وقال عريقات، في بيان صحافي السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه ناقش مع بوغدانوف خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وذكر البيان أن المحادثات ركزت “بشكل خاص على مكافحة عدوى الوباء، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية”.