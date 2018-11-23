عريقات يدين قرارات الاحتلال ضد مؤسسات وشخصيات بالقدس

تأتي تصريحات عريقات بعد قرار الاحتلال بمنع محافظ القدس وعضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير من السفر

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء الخميس، "قرارات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، ضد سلطتين فلسطينيتين سياسيتين شرعيتين ورئيستين في القدس المحتلة، ووضع العراقيل أمام عملهما"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



ووصف عريقات القرارات الإسرائيلية بأنها "جزء من العدوان المدروس على الشعب الفلسطيني وقيادته"، مطالبا الاحتلال بالتراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة، والتوقف عن استهداف القيادات الفلسطينية، والالتزام بالقانون الدولي.



وتأتي تصريحات عريقات بعد قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني ومحافظ القدس عدنان غيث، من السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.



وجدد عريقات دعوته إلى المجتمع الدولي "من أجل تحميل إسرائيل مسؤولية عقود من انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن "القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين".