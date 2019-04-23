عزل عدد من الولاة في الجزائر

قالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، أجرى اليوم الاثنين، حركة في سلك الولاة (المحافظين)، انهى بموجبها مهام العديد منهم أبرزهم والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة.

وتعرض زوخ، لملاحقة وهجوم من قبل سكان حي القصبة بالجزائر العاصمة، عندما حاول تفقد حادثة انهيار جزئي لمبنى من 4 طوابق تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم رضيع وطفل.

كما شملت حركة التغيير بحسب بيان الرئاسة الذي نشره التلفزيون الحكومي، ولايات سطيف، بومرداس، الأغواط، الطارف وباتنة.

ويعتبر هذا الإجراء الثاني من نوعه الذي يقوم به بن صالح، بعدما عين أمس الأحد، محافظ جديد بالنيابة لبنك الجزائر، ومدير جديد لجهاز الجمارك.

وتعيش الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي حراكا شعبيا للمطالبة بتغيير شامل، ورحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في الفساد ونهب ثروات البلد.

(د ب أ)