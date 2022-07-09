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عزل مسؤولين بالمسجد الحرام "لتقصيرهما في مهامهما"

منشور 09 تمّوز / يوليو 2022 - 10:07
عزل مسؤولين بالمسجد الحرام "لتقصيرهما في مهامهما"

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس السبت، قرارا عزل بموجبه مسؤولَين بالمسجد "لتقصيرهما في أداء مهامها"، تزامنا مع موسم الحج.

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وقال بيان نشره موقع رئاسة الحرمين، أن الشيخ السديس أصدر "قرارا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده (لم يسمهما) من منصبيهما".

وأوضح البيان أن سبب الإعفاء "تقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام".

وأفاد السديس، بأن رئاسة الحرمين "لن تتهاون في أي تقصير ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن"، بحسب المصدر ذاته.

وذكر أن "الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة (..) بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن".

وخلفا للمسؤولين المقالين، جرى تعيين عبد الحفيظ الثبيتي، مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وسامي السويهري مساعدا له.

ويبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الحالي، 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كلمات دالة:السعوديةمكة المكرمةالججعبد الرحمن السديسالمسجد الحرام

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