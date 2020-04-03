عزل مناطق في سوريا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا



إجراءات عدة فرضتها الحكومة السورية في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا تضمنت إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى قرارات أصدرها الفريق المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا بفرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع لم تنجح جميعها في تحقيق هدفها، إذ أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16 شخصا بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في يوم واحد، إضافة لحالتي وفاة.

وزارة الصحة طلبت من السلطات المعنية تطبيق العزل التام لبلدة منين بريف دمشق الشمالي، بعد تسجيل حالة وفاة لامرأة من البلدة بالفيروس، مضيفة أن عائلتها لم تلتزم بإجراءات العزل، وقامت بالبيع في محل تجاري لها ما يزيد من احتمالية وجود الكثير من حالات العدوى. وكان اللافت أن المشهد في شوارع دمشق، يخالف كل التوصيات. إذ بدت حمى الخوف من كورونا مؤجلة لصالح حمى تأمين الحاجات الضرورية خاصة من أفراد الطبقة الفقيرة جدا، التي تشكل بحسب إحصاءات أممية أكثر من 80% من عامة الشعب السوري.

شمالا، وفي محافظة الحسكة حيث تتقاسم الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا السيطرة، أكد مصدر طبي إصابة شخصين بفيروس كورونا بعد إجراء التحاليل وإرسالها إلى دمشق، كما أصيب عنصر من القوات الحكومية السورية بالفيروس.

وتزامنا مع بدء ظهور هذه الحالات أطلق متطوعون مبادرات فردية وجماعية في المحافظة لصناعة عشرة آلاف من الكمامات الطبية وافتتاح نقاط طبية جديدة، في بلد يعاني نظام الرعاية الصحية فيه من أزمات.

يذكر أن منظمات أممية عدة أطلقت تحذيرات متكررة من نتائج كارثية لتفشي الفيروس في بلد أنهكته الحروب منذ تسع سنوات، وتسببت بتدمير بنيته التحتية الصحية بشكل كبير.

منبج: قصف تركي

تواصل تركيا هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا رغم ترحيب قوات سوريا الديمقراطية بنداء الأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار لتسهيل الاستجابة العالمية لكوفيد-19.

وتنديداً بالهجمات، أصدر مجلس المرأة في منبج وريفها بياناً كتابياً إلى الرأي العام.

ونص البيان:

“باسم نساء مدينة منبج ندين ونستنكر الاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة الاعتداءات الأخيرة على ريف مدينة منبج الذي راح ضحيتها طفلة وإصابة والدها، هؤلاء لا ذنب لهم سوى أنهم يلتزمون بيوتهم خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

انشغل العالم أجمع بفيروس كورونا، لكن الدولة التركية تتجاهل مخاطر هذا الفيروس وتستغل هذه الفرصة لتقوم بقصف أرضنا، وقطع المياه عن أهلنا في الحسكة في الوقت الذي نستنفذ فيه كل طاقاتنا وإمكاناتنا للتصدي لوباء كورونا .

يتمادى الاحتلال التركي في انتهاكاته، فبدلاً من أن يهتم بشؤون بلاده ومعالجة فيروس كورونا ومنع انتشاره، يقوم بالاعتداء على حق الجوار.

إن الحقيقة ظهرت جلياً في هذه الأزمة الفيروسية التي قتلت وما زالت تقتل الآلاف من البشرية في شتى أنحاء العالم، فالتلاعب بمصير البشرية يدار من قبل تجار رأس المال والدول الرأسمالية السلطوية، فكل ما تنتجه هذه السلطات من أمراض وأسلحة وحروب وأوبئة هي بغية تحقيق الربح الأعظمي على حساب حياة البشرية برمتها، وما أردوغان ونظامه سوى الصورة الأوضح لهذه الحقيقة.

أردوغان الذي تحول كمن يقتل القتيل ومن ثم يسير بجنازته، لم تكن المرة الأولى التي يرسل فيها الموت لشعوبنا، فمازالت ذاكرتنا محملة بالإبادات التي قام بها في كل من عفرين وتل أبيض وسريه كانيه.

ووجه مجلس المرأة رسالة إلى العالم قال فيها: شعبنا سبّاق إلى الوقوف في وجه أي اعتداء أو وباء يهدد البشرية، وبدورنا نمد يدنا للمساعدة بكل الإمكانات المتاحة لننشر السلام وليعم الخير على البشرية برمتها.

ودعا المجلس في ختام بيانه الشعب إلى التضامن والتعاون مع قرارات الإدارة الذاتية والتقيد بإرشادات قطاع الصحة، لمحاربة فيروس كورونا وحماية المنطقة”.

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 79 وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في تركيا جراء مرض “كوفيد-19″إلى 356 حالة.ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن الوزير أن 82% من المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تفوق أعمارهم 60 سنة.

كما أكد قوجة زيادة اختبارات كورونا بأكثر من 4 آلاف خلال يوم، مشيرا إلى انخفاض في عدد الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد الاختبارات.

وأعلن وزير الصحة عن تعافي 82 مصابا بمرض “كوفيد-19″، الأمر الذي يرفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 415.يشار إلى أن حصيلة الوفيات اليوم هي الأعلى في تركيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في أراضيها.