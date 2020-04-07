عزل 20 ألف شخص في باكستان بعد حضورهم فعالية إسلامية

سجلت باكستان نحو 3800 حالة إصابة بالفيروس بينما توفي 54 شخصا

فرضت باكستان الحجر الصحي على 20 ألف شخص في مدينة لاهور ، وذلك بعد حضورهم فعالية نظمتها "جماعة التبليغ" الإسلامية .

يأتى هذا فى وقت يشعر فيه المسؤولون بالقلق من احتمال انتشار الفيروس في البلاد وخارجها بسبب مثل هذا التجمعات.

وقد تصدرت "جماعة التبليغ " عناوين الصحف في الهند أيضا مؤخرا، حيث يعتقد أن نحو 30٪ من أكثر من 4000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، ترتبط بفعالية نظمها اعضاء الجماعة في العاصمة الهندية دلهي الشهر الماضي.

وسجلت باكستان نحو 3800 حالة إصابة بالفيروس بينما توفي 54 شخصا أما في الهند فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 4800 ووفاة 136.

