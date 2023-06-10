"عزم النسر 23".. قنابل أمريكية تتساقط على الأردن والسعودية (صور)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "CENTCOM" أنها قامت للمرة الأولى بإلقاء قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1 لانسر" عبر قاذفة على مناطق تدريبية في المملكة العربية السعودية والأردن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الشركاء في التحالف والولايات المتحدة، وفقًا للقيادة المركزية للجيش.

وتم تنفيذ هذه العملية عن طريق قاذفة قامت بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط بهدف تعزيز التشغيل المشترك والتدريب بين القوات، كما شهدت هذه العملية إسقاط عدة أنواع من الذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن لأول مرة.

التمرين المشترك "عزم النسر 23"

وانتهت مناورات التمرين المشترك "عزم النسر 23" يوم الخميس الماضي في مركز الحرب الجوية بالظهران وعدد من المناطق السعودية. قادته القوات المسلحة السعودية بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز بي-1 لانسر بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى #الشرق_الأوسط لبناء قابلية التشغيل البيني بين الشركاء من التحالف والولايات المتحدة. لأول مرة تم اسقاط عدة أنواع ذخيرة على مناطق تدريبية في #السعودية @modgovksa و #الأردن @ArmedForcesJO pic.twitter.com/DBhKf4z2d4 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 9, 2023

وهدفت هذه الفعاليات إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ. يعكس التمرين العمق الاستراتيجي والعسكري للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تنفيذ عدد من الفرضيات المختلفة خلال التمرين "عزم النسر 23" على مدار أسبوعين، بما في ذلك: