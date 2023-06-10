"عزم النسر 23".. قنابل أمريكية تتساقط على الأردن والسعودية (صور)

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "CENTCOM" أنها قامت للمرة الأولى بإلقاء قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1 لانسر" عبر قاذفة على مناطق تدريبية في المملكة العربية السعودية والأردن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الشركاء في التحالف والولايات المتحدة، وفقًا للقيادة المركزية للجيش.
وتم تنفيذ هذه العملية عن طريق قاذفة قامت بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط بهدف تعزيز التشغيل المشترك والتدريب بين القوات، كما شهدت هذه العملية إسقاط عدة أنواع من الذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن لأول مرة.
التمرين المشترك "عزم النسر 23"
وانتهت مناورات التمرين المشترك "عزم النسر 23" يوم الخميس الماضي في مركز الحرب الجوية بالظهران وعدد من المناطق السعودية. قادته القوات المسلحة السعودية بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وهدفت هذه الفعاليات إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ. يعكس التمرين العمق الاستراتيجي والعسكري للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تنفيذ عدد من الفرضيات المختلفة خلال التمرين "عزم النسر 23" على مدار أسبوعين، بما في ذلك:
- العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية: تم تنفيذ عمليات جوية تستهدف أهداف محددة باستخدام صواريخ حية لتقييم الدقة والفعالية في ضرب الأهداف.
- العمليات الجوية المضادة الدفاعية: تم تنفيذ مهام محاكاة للتصدي والدفاع عن منطقة محددة من هجمات جوية مفترضة، وتقييم كفاءة القوات في التعامل مع التهديدات الجوية.
- عمليات التزود بالوقود جوًا: تم تنفيذ تمارين لتزويد الطائرات في الجو بالوقود من طائرات تعمل كوحدات تزود بالوقود، وذلك لتعزيز قدرة القوات على التحليق لفترات طويلة وتوفير دعم للمهام الجوية.
- الحرب السطحية المضادة البحرية: تم تنفيذ تدريبات للقوات البحرية لمواجهة واحتواء هجمات بحرية مفترضة، بما في ذلك استخدام الأسلحة وتكتيكات الدفاع البحرية.
- الحرب الإلكترونية: تم محاكاة هجمات إلكترونية وتدريب القوات على استخدام التقنيات والأدوات الإلكترونية للتصدي لهذه الهجمات والحفاظ على أمن الشبكات العسكرية.
- عمليات الاقتحام البحري: تم تدريب القوات على تنفيذ عمليات اقتحام بحرية، بما في ذلك الهبوط على الشواطئ واستيلاء على مواقع استراتيجية على السواحل.
- الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية.