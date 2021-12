"عز الدين القسام" تبدأ مناورات كبرى في غزة

بدأت صباح اليوم الأربعاء في قطاع غزة، مناورات "درع - القدس"، التي تجريها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تزامنا مع احتفالات الحركة بالذكرى الـ34 لانطلاقتها.

المناورات التي وصفتها "حماس" بالكبيرة، سيتخلّلها استعراض تكتيكاتٍ عسكريةٍ جديدةٍ ونوعيةٍ، بما فيها مهمات متعلّقة بأسر جنودٍ إسرائيليين، وفق مصادر.

وأعلنت القسام انطلاق مناورات "درع القدس"، والتي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.

وأضافت الكتائب في بلاغ عسكري صباح الأربعاء بأن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية.



وأكدت على "أن المقاومة ستبقى بعون الله سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات".

ونوّهت بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار.

رسالة للإحتلال

وكان محمد أبو عسكر القيادي في حركة حماس، قال الاثنين: "إن المقاومة ستجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة يُجهز لها بمشاركة كافة الفصائل بهدف إيصال رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة للتصدي لأي عدوان في حال فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".

وبيّن أبو عسكر في حديث لإذاعة (الأقصى): "أن المناورة الكبرى يُعد لها من الآن لكي تكون مناورة قوية، تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات".



عاجل | كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس في قطاع غزة والتي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة. — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) December 15, 2021

إسماعيل هنية

وأمس الثلاثاء، شدّد رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية،على أنّ القدس هي "محور الصراع مع العدو، وعاصمة دولة فلسطين"، مشيراً إلى أن "ما يقوم به العدو في القدس (المحتلة) لا يمكن أن يغيّر حقائق التاريخ والجغرافيا، وأن الشعب الفلسطيني ما زال مستعداً لتقديم الشهداء من أجل القدس والمقدسات".

وقال هنية إن "سيف القدس" لن يغمد إلاّ بتحرير القدس وأقصانا، وهذا هو عهدنا مهما كلّفنا ذلك من ثمن"، لافتاً إلى أن "حماية القدس تستوجب منا، كشعب وكفصائل، أن نكون في خندق واحد، وموحَّدين في وجه الاحتلال".