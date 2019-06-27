عسكريون متقاعدون يغلقون مداخل بيروت

أغلق عسكريون متقاعدون المداخل الرئيسية الأربعة للعاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم، احتجاجا على المس بحقوقهم وتعويضاتهم.

وينفذ العسكريون وعائلاتهم تحركا احتجاجيا منظما، منذ الخامسة صباحا، شمل إقفال الطريق التي تربط بيروت بالمحافظات. وبعدها جرى فتح الطرق في وجه حركة السير بشكل طبيعي.

وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن إقفال مداخل بيروت يأتي احتجاجا على المس بحقوق العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهم، خلال جلسات لجنة المال، التي تبحث مشروع الموازنة.

وأدى التحرك إلى زحمة سير خانقة استدعت اتصالات مع المسؤولين عن التحرك لثنيهم عن قرارهم، الذي أعلنوا فيه أن الإقفال سيستمر حتى العاشرة صباحا.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني "إن قيادة الجيش، إذ تؤكد تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، تدعوهم إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات، والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين، وإعادة الأمور إلى طبيعتها".