عسكري عراقي يحاول حرق نفسه في ساحة التحرير ببغداد (فيديو)

اظهر تسجيل فيديو متداول على الانترنت الاحد، ما يبدو انه عسكري عراقي وهو يحاول اضرام النار في نفسه في ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد، قبل ان يتدخل عدد من الاشخاص ويمنعونه من اتمام المحاولة.

وظهر العسكري وهو يقف تحت نصب الحرية وأمامه نار صغيرة اضرمها في كومة من مواد قابلة للاشتعال يعتقد انها قماش، وراح يردد عبارات فُهم منها انه سيحرق نفسه، بينما بدت في يده عبوة يبدو انها كانت مملتئة بالوقود.

وقبل ان يسكب الوقود على نفسه كان عدد من افراد قوة حفظ القانون التي تحيط بساحة التحرير، تجري نحوه وتسيطر عليه وتبعده عن النار.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات العراقية حتى الآن بشأن مقطع الفيديو.