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عشرات آلاف الاشخاص يتظاهرون مطالبين باستقلال تايوان عن الصين

عشرات آلاف الاشخاص يتظاهرون مطالبين باستقلال تايوان عن الصين
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